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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, BMGK'de Gazze'de çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

Şerife Çetin  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
ABD, BMGK'de Gazze'de çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti

New York

BMGK'de Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı.

Tasarıya 12 "evet", 2 "çekimser" ve 1 "hayır" oyu kullanıldı.

15 üyeli BMGK'de daimi üyelerden ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı.

Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişimini sağlamak için "çatışmalara ara verme" çağrısında bulunuluyordu.

Hamas'ın "terör saldırılarını" kınayan tasarıda, aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddet de kınanıyordu.

ABD tasarıyı İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinmediği için veto etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin veto kararını şu şekilde açıkladı:

"ABD, karar tasarısında İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinilmemesini hayal kırıklığıyla karşıladı."

Thomas-Greenfield, ABD'nin "sahada zor işi" yaptığını, bu nedenle diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

"ABD'nin iki yüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk"

Karar tasarında önerdiği değişiklikler kabul edilmeyen Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise "Sivillere yönelik kınamayı kabul etmeyen delegasyonlar Orta Doğu'da akan kanın durmasını istemiyor." dedi.

Nebenzia, "Amerikalı arkadaşlarımızın iki yüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk. BMGK'deki tasarıyı veto ederek çözüm istemediklerini gösterdiler." diye konuştu.

BMGK en son İsrail-Filistin için 2016'da karar onaylamıştı

BMGK Rusya'nın 16 Ekim'de sunduğu ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarısını da reddetmişti.

İsrail-Filistin sorununa ilişkin 2018'de de bir karar tasarıları oylanmıştı. Gazze'de süren gerginlik sonucu ABD ve Kuveyt tarafından sunulan karar tasarıları reddedilmişti.

BMGK'de İsrail-Filistin sorununa dair son karar tasarısı 2016'da onaylanmıştı. ABD'nin 'çekimser' oy kullandığı 2234 sayılı karar tasarısı 14 'evet' oyuyla kabul edilmişti.


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