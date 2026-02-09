Dolar
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, NFL'in şampiyonluk mücadelesi Super Bowl maçının devre arasındaki gösterisinin Amerikan değerlerini yansıtmadığını savunarak, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." dedi.

Hakan Çopur  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
ABD Başkanı Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef aldı.

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini kaydeden Trump, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteri için, "Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde" yorumunu yapan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını savundu.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin söylediği şarkıları "kimsenin anlamadığını" belirten ABD Başkanı Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

