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Dünya

ABD Başkanı Trump, yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yatırımları hızlandırmak amacıyla yeni bir ofis kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Dilara Zengin Okay  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
ABD Başkanı Trump, yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kuruyor

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu ofisin ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstereceği bildirildi.

Açıklamada, ofisin 1 milyar doların üzerindeki yatırımları kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kurulacağı belirtildi.

Yeni ofisin, şirketleri ABD’de büyük yatırımlar yapmaya teşvik etmek için düzenleyici yükleri azaltacağı, izin süreçlerini hızlandıracağı, farklı kurumlar arasında yatırımcı sorunlarına yönelik koordinasyonu sağlayacağı, ulusal kaynaklara erişimi artıracağı, ulusal laboratuvarlarla işbirliğini kolaylaştıracağı aktarılan açıklamada, eyalet yönetimleri ve ekonomik kalkınma organizasyonlarıyla da çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, ofisin, yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yöneteceği, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek "önceki yönetimden daha iyi" anlaşmalar sağlamayı hedefleyeceği ifade edildi.

Ofisin, süreçleri daha verimli hale getirerek yerli ve yabancı yatırımları çekeceğine işaret edilen açıklamada, ABD'yi büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon haline getireceği vurgulandı.

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