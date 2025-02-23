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Dünya

ABD Başkanı Trump, USAID'in finanse ettiği tüm dış yardımların durdurulması hakkında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) tüm dış yardım programlarına yönelik fonlarının kesilmesini savunarak, "Bizden nefret eden ülkelere milyarlarca dolar sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
ABD Başkanı Trump, USAID'in finanse ettiği tüm dış yardımların durdurulması hakkında konuştu

Washington

Trump, başkent Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Dış yardımlar için ayrılan fonların kesilmesini savunan Trump, "Bizden nefret eden ülkelere milyarlarca dolar sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, USAID’in çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın arkasında olduğunu belirterek, "Ajansın dolandırıcılıklarına etkili bir şekilde son verdiklerini" savundu.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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