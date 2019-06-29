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Dünya

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız

ABD Başkanı Trump, "(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." dedi.

Bahattin Gönültaş   | 29.06.2019
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız

Washington

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı." dedi.

Trump, S-400 anlaşmasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız."

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