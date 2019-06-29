ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız
ABD Başkanı Trump, "(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." dedi.
Washington
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı." dedi.
Trump, S-400 anlaşmasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:
"Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız."
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