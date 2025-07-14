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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Trump: Rusya 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız

ABD Başkanı Trump, “Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız.” dedi.

Ekip  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
ABD Başkanı Trump: Rusya 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız

Ankara
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