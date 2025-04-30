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Dünya

ABD Başkanı Trump, otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik kararnameye imza attı.

Dilara Zengin Okay  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
ABD Başkanı Trump, otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik kararnameyi imzaladı

Washington

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, aynı ithalat kalemi için birden fazla gümrük vergisinin uygulanmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

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Kararnamede, otomobil ve otomobil parçaları, alüminyum ve çelik ithalatı ile kuzey ve güney sınırlarındaki yasa dışı uyuşturucu akışını engellemeye yönelik getirilen tarifelerin bu kapsamda ele alındığı aktarıldı.

Aynı ithal ürün üzerinde birden fazla tarifenin uygulanması durumunda hangi tarifenin geçerli olacağına dair prosedürün belirlendiği kararnamede, otomobil tarifelerine tabi olan bir ürünün diğer tarifelerden muaf tutulacağı kaydedildi.

Öte yandan bir ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, 3 Mayıs'ta yürürlüğe girecek otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik tarifenin uygulanacağını ancak ABD'de tamamlanan araçların bu vergilerden kısmi bir indirim alabileceğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçiş döneminde otomobil üreticilerine yardımcı olmak istediklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de salı sabah saatlerinde Beyaz Saray'da katıldığı basın brifinginde, Trump'ın hem yerli hem de yabancı otomobil üreticileriyle görüşmeler yaptığını ve otomobil üretimini ABD'ye geri getirmeye kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Bessent, "Dolayısıyla otomobil üreticilerine bunu hızlı, verimli bir şekilde yapmaları ve mümkün olduğunca çok istihdam yaratmaları için bir geçiş izni vermek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 26 Mart'ta ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

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