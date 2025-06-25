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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan hurda atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’de NATO Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

ABD Başkanı Trump: (NATO savunma harcamaları hedefiyle) Yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak

ABD Başkanı Donald Trump, NATO’nun yeni savunma harcamaları hedefiyle yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacağını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
ABD Başkanı Trump: (NATO savunma harcamaları hedefiyle) Yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde konuşan Trump, NATO ülkelerinin "hemen hemen hepsinin" çok hızlı bir şekilde yüzde 5'e ulaşma planlarını hızlandırdığını belirtti.

"(NATO savunma harcamaları hedefiyle) Yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak." ifadesini kullanan Trump, savunma bütçesinde ABD'nin payının diğer müttefiklere göre daha fazla olduğunu, bunun da "haksızlık" olduğunu söyledi.

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Trump, planlanan artışın ülkesi için oldukça "önemli bir kazanç" olacağını belirtti.

Trump: Saldırılar İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attı

ABD Başkanı Trump, "(Saldırıların) İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendiriyoruz. İran nükleer malzemeye erişemezse bu devam edebilir." ifadesinde bulundu.

Trump, (İran'ın uranyumu taşıdığı iddiası) O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar." diye konuştu.

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