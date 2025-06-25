ABD Başkanı Trump: (NATO savunma harcamaları hedefiyle) Yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak
ABD Başkanı Donald Trump, NATO’nun yeni savunma harcamaları hedefiyle yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacağını söyledi.
Ankara
Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde konuşan Trump, NATO ülkelerinin "hemen hemen hepsinin" çok hızlı bir şekilde yüzde 5'e ulaşma planlarını hızlandırdığını belirtti.
"(NATO savunma harcamaları hedefiyle) Yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak." ifadesini kullanan Trump, savunma bütçesinde ABD'nin payının diğer müttefiklere göre daha fazla olduğunu, bunun da "haksızlık" olduğunu söyledi.
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Trump, planlanan artışın ülkesi için oldukça "önemli bir kazanç" olacağını belirtti.
Trump: Saldırılar İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attı
ABD Başkanı Trump, "(Saldırıların) İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendiriyoruz. İran nükleer malzemeye erişemezse bu devam edebilir." ifadesinde bulundu.
Trump, (İran'ın uranyumu taşıdığı iddiası) O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.