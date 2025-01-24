ABD Başkanı Trump faiz oranlarını Fed'den daha iyi bildiğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimi talebi konusunda ABD Merkez Bankası yetkililerinin (Fed) kendisini dinlemesini beklediğini belirterek faizleri Fed'den daha iyi bildiğini iddia etti.
Washington
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Video konferansla katıldığı Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda faiz oranlarının düşürülmesini talep edeceğine ilişkin ifadeleri hatırlatılan Trump'a, ne kadar faiz indirimi beklediği soruldu.
Trump, "Çok daha aşağıya indiğini görmek isterim." ifadesini kullanırken "Petrol fiyatları düşecek. Petrol fiyatları düştüğünde Amerikalılar için, aslında dünya için her şey daha ucuz olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü görmek istiyorum ve enerji fiyatları düştüğünde bu, enflasyonun büyük bir kısmını ortadan kaldıracak, faiz oranlarını otomatik olarak düşürecektir." değerlendirmesini yaptı.
"Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?" sorusuna "Evet." yanıtını veren Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile "doğru zamanda" görüşeceklerini bildirdi.
Trump, Fed'in kendisini neden dinlemesi gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi ve bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum." dedi.
"Çin zaten benim yüzümden çok fazla tarife ödüyor"
Çin'e yönelik tarife uygulama planlarının neden Kanada ve Meksika'ya yönelik olanlardan daha "yumuşak" olduğuna dair bir soruyu da Trump, "Çin zaten benim yüzümden çok fazla tarife ödüyor. Ben gelene kadar 10 sent bile ödemediler. Ben geldiğimde, yüzlerce milyar dolar ödediler." diye yanıtladı.
Trump, tarifeleri 1 Şubat'ta uygulama planının Kanada ve Meksika'ya yönelik olduğunu ancak Çin'i de görüştüklerini aktardı.
Musk'ın Stargate projesine yönelik eleştirilerden rahatsız olmadığını belirtti
Öte yandan yapay zeka altyapısına yönelik Stargate projesinin açıklanmasının ardından ABD'li milyarder Elon Musk'ın projede yer alan OpenAI, Oracle and Softbank'ın aslında paralarının olmadığını iddia ettiği hatırlatılan Trump, "Var mı bilmiyorum ama parayı onlar koyuyor. Hükümet hiçbir şey koymuyor. Parayı onlar koyuyor. Çok zengin insanlar, o yüzden olduğunu umuyorum. Elon onlardan birini sevmiyor." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, yaptığı bir anlaşmanın Musk tarafından kamuoyu önünde eleştirilmesinden rahatsızlık duyup duymadığına yönelik bir soru üzerine de "Hayır, anlaşmada yer alan kişilerden birinden nefret ediyor." yanıtını verdi.
Hazine Bakanlığı borç limiti önlemlerini artırdı
ABD Hazine Bakanı Vekili David Lebryk, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a borç limitine ilişkin mektup gönderdi.
Eski Hazine Bakanı Janet Yellen'ın geçen haftaki mektubundaki önlemleri anımsatan Lebryk, borç limiti nedeniyle 23 Ocak itibarıyla, Federal Çalışanlar Emeklilik Sistemi'nin bir parçası olan Thrift Savings Fund'ın Hükümet Menkul Kıymetler Yatırım Fonu'nu (G Fonu) tamamen faiz getiren ABD menkul kıymetlerine yatıramayacağını bildirdi.
Lebryk, G Fonu yatırımlarını düzenleyen mevzuatın, Hazine Bakanı'na yasal borç limitinin aşılmasını önlemek amacıyla söz konusu fon yatırımlarını askıya alma yetkisi verdiğini belirterek Bakanlığın son 30 yılda bu olağanüstü önlemi kullandığı tarihlere işaret etti.
Borç limiti artırıldığında veya askıya alındığında G Fonu'nun eski haline getirileceğini belirten Lebryk, federal emekliler ve çalışanların bu işlemden etkilenmeyeceğini kaydetti.
Lebryk, "Kongreyi ABD'nin tam güven ve itibarını korumak üzere bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Olağanüstü tedbirler bu hafta başlamıştı
Eski Hazine Bakanı Yellen, geçen haftaki mektubunda Hazinenin 21 Ocak'ta olağanüstü tedbirleri uygulamaya başlayacağını bildirmişti.
Bu kapsamda Kamu Hizmeti Emekli ve Engelliler Fonuna tam olarak yatırım yapılamayacağını ve 14 Mart'a kadar sürecek "borç ihracı askıya alma döneminin" başlayacağını kaydeden Yellen, benzer şekilde Posta Hizmetleri Emekli Sağlık Yardımları Fonuna yönelik yatırımların da askıya alınacağını aktarmıştı.
Borç limiti
ABD'de borç limiti, "ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı" anlamına geliyor.
ABD Hazinesi, Kongrenin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.
Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor, sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor. Limitin artırılması için Kongreden yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.
ABD'de federal hükümet son olarak 2023'ün başlarında 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmıştı. Borç limiti, ABD Kongresinde aylar süren müzakerelerin ardından Haziran 2023'te 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmıştı.
Borç limiti, söz konusu düzenlemede belirlenen sürenin dolmasıyla 1 Ocak itibarıyla yeniden yürürlüğe girmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.