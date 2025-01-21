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Dünya

ABD Başkanı Trump "dış kalkınma yardımlarını" inceleme amacıyla askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika hedefleriyle tutarlılığının değerlendirilmesi amacıyla yabancı ülkelere yönelik "dış kalkınma yardımlarının" 90 günlüğüne askıya alındığını bildirdi.

Dilara Karataş  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
ABD Başkanı Trump "dış kalkınma yardımlarını" inceleme amacıyla askıya aldı

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararnameye imza attı.

Kararnamede, bu programın, ülke çıkarlarıyla uyumlu olmadığı ifade edildi.

Bu doğrultuda, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların, dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği belirtilen kararnamede, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedildi.

ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

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