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Dünya

ABD Başkanı Biden'ın köpekleri saldırgan davranışlar nedeniyle Beyaz Saray'dan gönderildi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Alman çoban köpekleri "Champ" ve "Major"ı, birinin Beyaz Saray çalışanlarına yönelik saldırgan davranışları nedeniyle Delaware'deki evlerine gönderme kararı aldı.

Emel Gözellik   | 09.03.2021
ABD Başkanı Biden'ın köpekleri saldırgan davranışlar nedeniyle Beyaz Saray'dan gönderildi

Ankara

CNN'deki habere göre, sürekli olarak çalışanlara havlayan 3 yaşındaki Major, Beyaz Saray'da görev yapan güvenlik görevlilerinden birini ısırdı.

Bunun üzerine Biden çifti iki köpekle ilgili karar aldı.

Major ve 13 yaşındaki Champ, Biden çiftinin Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki evlerine gönderildi.

ABD Başkanı Biden, Major'ı 2018 yılında Delaware'deki bir barınaktan sahiplenmişti.

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