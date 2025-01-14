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Dünya, Yapay zeka

ABD Başkanı Biden'dan, yapay zeka altyapısını hızlandırmayı amaçlayan kararname

ABD Başkanı Joe Biden, gelişmiş yapay zeka projeleri için gereken altyapının hızlı ve geniş ölçekte inşa edilebilmesi için federal alanların kiralanmasını öngören kararname imzaladı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
ABD Başkanı Biden'dan, yapay zeka altyapısını hızlandırmayı amaçlayan kararname

Ankara

Beyaz Saray'dan, yapay zeka çalışmalarının hızlandırılması için Biden tarafından imzalanan kararnameye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararnameyle, gelişmiş yapay zeka projeleri için gereken altyapının hızlı ve geniş ölçekte inşa edilebilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Kararnameyle ayrıca Savunma ve Enerji Bakanlığının, hızlı şekilde yapay zeka altyapısı kurulabilecek federal alanları özel sektöre kiralamaya yönlendireceği ve bu sayede temiz enerjiye geçişin hızlandırılacağı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, yapay zeka altyapısının oluşturulmasının ulusal güvenliği ve rekabeti artırmasının yanı sıra, temiz enerjiyi ve düşük tüketici fiyatlarını desteklemesi gerektiği ifade edildi.

ABD yönetimi, 13 Ocak'ta yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme getirmişti.

Buna göre, endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adımların atıldığı ve bu ülkelerin gelişmiş yapay zeka sistemlerine ve onları eğitmek için kullanılan bilgi işlem gücüne erişiminin kısıtlandığı bildirilmişti.

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