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Dünya

ABD Başkanı Biden Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 24.08.2021
ABD Başkanı Biden Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacak

Washington DC

ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden bu sabah G-7 liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Afganistan'daki tahliye ve çekilme sürecine ilişkin kararını verdi.

Yetkililer, dün ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Biden'a tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonrasına uzatmaması yönünde tavsiye verdiğini, Biden'ın ise bu tavsiyeye uyarak 31 Ağustos tarihine sadık kalacağını aktardı.

Ayrıca yetkililer, Biden'ın bu sürenin uzaması durumunda Pentagon'dan acil durum planı hazırlamasını istediğini de sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

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