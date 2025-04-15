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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'e göre, Avrupa'nın güvenlikte ABD'ye bağımlılığı ülke çıkarlarına ters

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa ülkelerinin güvenlik konusunda ABD'ye kalıcı şekilde bağımlı olmasının ne Avrupa ne de ülkesinin çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
ABD Başkan Yardımcısı Vance'e göre, Avrupa'nın güvenlikte ABD'ye bağımlılığı ülke çıkarlarına ters

Ankara

Vance, İngiliz basınına verdiği demeçte, Avrupalı liderlerin uluslararası arenada "daha bağımsız" hareket etmesi ve düzensiz göçmenler konusunda seçmenlerinin taleplerini dinlemesi koşuluyla ABD-Avrupa dostluğunun sürebileceğini savundu.

Avrupa ülkelerinin üzerine çalışması gereken bir diğer konunun da güvenlik olduğunu vurgulayan Vance, kıtanın neredeyse tüm güvenlik altyapısının, ABD tarafından sübvanse edildiğini söyledi.

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Vance, "Avrupa'nın güvenlik konusunda ABD'ye kalıcı olarak bağımlı olması ne Avrupa'nın ne de ABD'nin çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Avrupa kültürünü ve insanlarını sevdiğini belirten Vance, ABD ile Avrupa arasındaki "gerilimlerin" bu ülkelerin liderlerinden kaynaklandığını kaydetti.

Vance, bu savına örnek olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin CBS News'e verdiği röportajda kendisini "Rus işgalini haklı çıkarmakla" suçlamasını gösterdi.

Başkan Yardımcısı Vance, kendisinin Rusya'nın saldırılarını kınadığı açıklamalarını hatırlatarak, "Zelenskiy'nin şu anda yönetimini ve savaş çabalarını ayakta tutan ABD hükümetine karşı Rusların tarafında olduğunu söylemesinin saçma olduğunu düşünüyorum." dedi.

Avrupa'ya dair açıklamalarında sık sık ifade özgürlüğünün azaldığını ve demokratik mekanizmaların zayıfladığını savunan Vance, düzensiz göçün kıta için "ciddi tehdit" oluşturduğunu da dile getiriyor.

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