ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: (Rusya-Ukrayna savaşı) Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz?
ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Rusya ile müzakerelere başlamasını savunarak, "Bazıları 'Neden Rusya ile konuşuyorsunuz?' diyorlar. Peki Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz?." dedi.
Washington/New York
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Vance, eski Başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray'da bulunmayan liderliğin 20 Ocak'tan bu yana olduğunu savundu. Vance, savaşı durdurma konusunda çok çalıştıklarını ancak sonuç için henüz erken olduğunu belirtti.
ABD'nin Rusya ile müzakerelere başlamasının bazı kesimlerde şaşkınlık yarattığını anlatan Vance, "Bazıları 'Neden Rusya ile konuşuyorsunuz?' diyorlar. Peki Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz? Çatışmayı gerçekten sona erdirmek istiyorsanız savaşa dahil olan herkesle konuşmalısınız." diye konuştu.
Vance, Trump'ın bu konuda harekete geçmesinin nedeninin "iki taraftan da binlerce insanın ölümünü durdurmak" olduğunu ifade ederek, "(Trump) Avrupa'ya kalıcı barış getirmek istiyor. Barış Rusya'nın da çıkarınadır, Ukrayna'nın da çıkarınadır, Avrupa'nın da çıkarınadır; ancak en önemlisi barış Amerikan halkının da çıkarınadır." yorumunu yaptı.
Trump'ı "barışın yanında duran başkan" olarak nitelendiren ABD Başkan Yardımcısı, üç yıllık savaşın ardından Avrupa'nın ilk kez gerçekten barışın eşiğine geldiğine inandığını vurguladı.
Gazze'deki esirler konusu
Öte yandan Vance, Biden döneminde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik hiçbir şeyin yapılmadığını savunarak, Trump'ın seçimleri kazanır kazanmaz bu konuda somut adımlar attığını ifade etti.
Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalıştıklarını kaydeden JD Vance, bu süreçte özellikle Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun çok çaba gösterdiğini kaydetti.
Vance, "Almanya'nın tüm savunma harcamaları Amerikan vergi mükellefleri tarafından finanse edilmektedir. Bugün Almanya'da binlerce Amerikan askeri var." açıklamasında da bulundu.
Vance, Ukrayna'nın Rusya ile savaşta "zafere giden yolu olmadığını" belirtti
Vance, ABD'li yazar, Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Niall Ferguson'un Trump yönetiminin AB, Ukrayna ve Rusya konusundaki dış politikasına yönelik eleştirilerine de X hesabından cevap yerdi.
ABD Başkan Yardımcısı, paylaşımında, "3 yıldır Başkan Trump ve ben iki basit argüman ileri sürdük. Birincisi, Başkan Trump görevde olsaydı savaş başlamazdı; ikincisi, ne Avrupa'nın ne (Joe) Biden yönetiminin ne de Ukraynalıların zafere giden bir yolu yoktu. Bu 3 yıl önce doğruydu, 2 yıl önce doğruydu, geçen yıl doğruydu ve bugün de doğru." ifadesini kullandı.
ABD'nin Ukrayna politikasının, Ferguson'un Kuveyt'in işgaline yönelik verdiği örnekle uyuşmadığını belirten Vance, Karadeniz'in kuzeyinde devam eden savaşla ilgili 3 yıl boyunca yapılan eleştirilerin "görmezden gelindiğini" vurguladı.
Vance, paylaşımında, "Niall'ın Ukrayna için gerçek planı nedir? Başka bir yardım paketi mi? Sahadaki gerçekliğin, Rusların sayısal üstünlüğünün, Avrupalıların tükenen stoklarının veya daha da tükenen endüstriyel temellerinin farkında mı?" ifadesine yer verdi.
Trump'ın Ukrayna politikasının gerçekçi olduğunu savundu
Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın, Ukrayna konusuna "gerçekçi yaklaştığını" belirttiği paylaşımında, bir önceki yönetimin dış politikasında, Avrupa'nın korunması meselesinin ABD sınırlarının korunmasının önüne geçtiğine, Rusların Ukrayna'ya karşı askeri ve silah bakımından aşırı bir üstünlüğe sahip olmasının ise göz ardı edildiğine dikkati çekti.
Vance, ABD'nin her iki tarafa da (Rusya ve Ukrayna) nüfuz edebildiğini belirterek, "Devam eden çatışmanın Rusya, Ukrayna ve Avrupa için kötü olduğuna inanıyoruz ama en önemlisi, ABD için kötü." dedi.
Vance, Trump'ın ABD'yi düşündüğü için bu yaklaşımında "haklı" olduğunu vurgulayarak, "Amerika'nın çıkarlarının, çatışmanın gerçeklerini hesaba katması gerektiği yönündeki her kabule 'yatıştırma' olarak saldırmak tarih dışı bir saçmalıktır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.