ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Musk'ın "Trump'ın peşine düşerek" büyük hata yaptığını savundu
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Elon Musk'ın "Trump'ın peşine düşerek büyük bir hata yaptığını" savundu.
Washington
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Theo Von isimli Amerikalı komedyene verdiği röportajda, hem Musk'ı eleştirdi hem de ikili arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.
Vance, Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra "Trump'ın peşine düşmesinin büyük bir hata olduğunu" savunarak Musk'ın "duygusal" davrandığını ifade etti.
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Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları o anlık duygusal durumuyla ilişkilendiren Vance, Trump ile Musk arasındaki tartışmanın çok büyütülmemesi gerektiğini belirtti.
"Umarım Elon sonunda geri döner. Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi." değerlendirmesinde bulunan Vance, "Bakın bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım." yorumunu yaptı.
NASA ile Pentagon'un, Trump-Musk anlaşmazlığı nedeniyle SpaceX'e alternatif aradığı iddia edildi
Amerikan Washington Post gazetesinin ismi açıklanmayan NASA ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi uzay programı için alternatiflere bakmaya başladı.
Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerilimin artması üzerine Trump'ın "Elon Musk'ın şirketlerinin hükümet ile yaptığı sözleşmelerin iptal edilebileceğine" yönelik açıklamasının ardından hem NASA hem de Pentagon'daki ilgili birimlerin, "SpaceX'e alternatif şirketlere" bakmaya başladığı iddia edildi.
Bu süreçte, SpaceX'in Dragon uzay aracının uçuşlarını durduracağı "tehdidini" dile getiren Musk'ın bu açıklamasının iki kurum yetkilileri üzerinde "şok etkisi" yarattığı bildirilen haberde, Musk daha sonra bu açıklamasını geri alsa da söz konusu açıklamanın "NASA'nın her ihtimale karşı SpaceX'e alternatif bulması gerektiği" şeklinde yorumlandığı belirtildi.
NASA, uzay uçuşlarını SpaceX''in roketleriyle gerçekleştirirken Pentagon da hassas uydularını fırlatmak için büyük oranda aynı şirketle çalışıyor.
Trump'ın, seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato'ya gönderilen "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Musk'ın eleştirilerinin odağı olmuş ve ardından Trump ile Musk arasında karşılıklı suçlamalar birbirini izlemişti.
ABD Başkanı Trump, Musk ile yaşadığı tartışmaların ardından Truth Social hesabından, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir." açıklamasını yapmıştı.
Musk ise NASA'nın uzay uçuşlarına hizmet veren SpaceX firmasının artık bu hizmeti durdurmayı düşünebileceğini ifade etmiş, daha sonra bu açıklamasını geri çektiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.