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Dünya

ABD basınından, ABD yönetiminin Esed rejiminin bir kaç günde düşeceğine inandığı iddiası

ABD medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin Suriye'de rejim karşıtı grupların hızlı ilerleyişini yakından takip ettiğini, Beşşar Esed rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine inandıklarını iddia etti.

Şerife Çetin  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
ABD basınından, ABD yönetiminin Esed rejiminin bir kaç günde düşeceğine inandığı iddiası Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

New York

CNN'in Biden yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre, henüz resmi bir değerlendirme olmadığına işaret edildi.

Buna rağmen ABD yönetiminde Esed rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine ilişkin görüşün "ihtimali yüksek senaryo" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bir yetkili "Muhtemelen gelecek hafta sonu Esed rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak." değerlendirmesinde bulunurken, başka yetkili ise muhaliflerin başarısında Esed güçlerinin savaşmadan kaçmasının da rol oynadığını iddia etti.

Esed'in ABD'den yardım istediği iddia edildi

Bloomberg'de yer alan diğer haberde ise Esed rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla ABD'ye teklif göndererek muhaliflerin ilerlemesini engellemesini talep ettiği iddia edildi.

Buna göre, Esed, ABD'nin yardımı karşılığında İran bağlantılı tüm "militan gruplarla" bağlantısını keseceğini ifade etti.

Esed'in aynı zamanda ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı etkilemesi için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a da ulaştığı belirtilirken, Esed'in Suriye'nin Hristiyan azınlığının tehlikede olduğunu öne sürdüğü iddia edildi.

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