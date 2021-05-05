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Dünya

ABD Afganistan'a güvenlik önlemleri için ek kara gücü gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken ülkeye kuvvet koruma ve destek amaçlı ek asker gönderme planları yaptıklarını ve bölgedeki B-52 uçaklarının sayısını 6'ya çıkardıklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 05.05.2021
ABD Afganistan'a güvenlik önlemleri için ek kara gücü gönderecek

Washington DC

ABD, Afganistan'daki askeri varlığını çekmeye devam ederken Pentagon bölgedeki tedbirleri artırıyor.

Kirby, günlük basın toplantısında, bölgedeki B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı sayısını 6'ya çıkardıklarını ifade etti.

Daha önce 4 uçağın bölgeye intikal ettiği açıklanmıştı.

Ek asker gönderme planları hazır

Ülkedeki çekilme sürecinde kuvvetlerin güvenliği açısından alınan tedbirlere değinen Kirby, "Ek kara gücü göndermek için planlarımızı yaptık." ifadesini kullandı.

Çekilmenin güvenli olmasından emin olmak üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirten Kirby, ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı'nın uhdesinde gerekli kabiliyetlerin bulunduğunu ifade etti.

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