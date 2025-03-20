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Dünya

ABD Adalet Bakanı Bondi'den "Tesla saldırıları"na karışanlara soruşturma uyarısı

Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
ABD Adalet Bakanı Bondi'den "Tesla saldırıları"na karışanlara soruşturma uyarısı

İstanbul

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Tesla'ya ait mülklere yönelik saldırıların "iç terörizmden başka bir şey olmadığını" kaydetti.

Bondi, Adalet Bakanlığının bugüne kadar saldırılara karışan "birçok faile" suçlama yönelttiğini belirterek "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, büro ekiplerinin Tesla saldırıları üzerinde çalıştığını duyurdu.

Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) 18 Mart'ta yapılan açıklamada, şehrin yakınlarında bulunan bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçların ateşe verildiği, itfaiyenin merkezdeki yangını söndürdüğü belirtilmişti.

Yetkililerin "hedefli saldırı" olarak tanımladığı olayda, çıkan yangın nedeniyle çarpışma merkezinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığı ve delillerin toplanmaya devam edildiği kaydedilmişti.

ABD medyasına göre son haftalarda ülke çapında, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.

Trump geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.

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