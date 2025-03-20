ABD Adalet Bakanı Bondi'den "Tesla saldırıları"na karışanlara soruşturma uyarısı
Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İstanbul
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Tesla'ya ait mülklere yönelik saldırıların "iç terörizmden başka bir şey olmadığını" kaydetti.
Bondi, Adalet Bakanlığının bugüne kadar saldırılara karışan "birçok faile" suçlama yönelttiğini belirterek "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
ABD'de, Tesla servis merkezindeki araçlara "hedefli saldırı" düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 18, 2025
⬛️ Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) yapılan açıklamada, şehrin yakınlarında bulunan bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçların ateşe verildiği, itfaiyenin merkezdeki yangını söndürdüğü… pic.twitter.com/8ElrFtZHKR
Diğer yandan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, büro ekiplerinin Tesla saldırıları üzerinde çalıştığını duyurdu.
Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) 18 Mart'ta yapılan açıklamada, şehrin yakınlarında bulunan bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçların ateşe verildiği, itfaiyenin merkezdeki yangını söndürdüğü belirtilmişti.
Yetkililerin "hedefli saldırı" olarak tanımladığı olayda, çıkan yangın nedeniyle çarpışma merkezinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığı ve delillerin toplanmaya devam edildiği kaydedilmişti.
ABD medyasına göre son haftalarda ülke çapında, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.
Trump geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.