ABD Adalet Bakanı Bondi, Tesla'ya yönelik protesto ve saldırılara katılanları uyardı
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ülkede Tesla'ya ait bayi ve tesislere yönelik protesto ve saldırılara katılanlara uyarıda bulundu.
Ankara
Adalet Bakanı Bondi, X hesabından paylaştığı "Adalet geliyor" başlıklı video mesajında, 7 Mart'ta Colorado eyaletinde bir Tesla bayisine yangın bombası atmakla suçlanan Fredrick hakkında istenen cezayı açıkladı.
Fredrick aleyhine "20 yıl hapis cezası istiyoruz." ifadesini kullanan Bondi, tüm bu olayların kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle "pazarlık yapılmayacağını" kaydetti.
Bondi, "Açıkça belirttim: Tesla mülklerine karşı iç terör dalgasına katılırsanız, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve parmaklıklar ardına atacağız." ifadesine yer verdi.
ABD basınında, Bakan Bondi'nin söz konusu uyarıları, ülkede ilerleyen dönemde Tesla bayilerine yönelik protestolara katılmayı planlayanlara yönelik "tehdit" olarak nitelendirildi.
Tesla bayileri ve protestolar
ABD'de son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde, Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başında bulunan milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı.
Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.