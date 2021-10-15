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Dünya, Koronavirüs

ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

ABD yönetimi, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım’dan itibaren açacağını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 15.10.2021
ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

Washington

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, Twitter hesabından yaptığı açtığı açıklamada, "ABD, ülkemize seyahat eden yabancı ülke vatandaşları için aşı zorunluluğu getiren yeni seyahat politikasını 8 Kasım'dan itibaren uygulamaya başlayacak." bilgisini paylaştı.

Söz konusu kararda kamu sağlığı meselelerinin önemli olduğunun altını çizen Munoz, "Bu politikalar, uluslararası hava ve karayolu ile seyahat için uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Zients 21 Eylül'de yaptığı basın toplantısında, uluslararası uçuşlar için Biden yönetiminin yeni politikalarını duyurmuştu.

Zients, kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarından tam aşılı olduklarına dair kanıt isteyeceklerini söylemişti.

Negatif PCR testi zorunluluğu devam edecek

Öte yandan ABD yönetimi uçuştan önce son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu uygulamasına devam edecek.

Ayrıca söz konusu politika ile ABD'nin yasaklı ülkeler listesinde bulunan Şengen ülkeleri ve İngiltere'den de yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatine izin verilecek.Karar ile yaklaşık 19 aydır kapalı olan Meksika ve Kanada sınırlarından karayolu ile ABD'ye giriş de mümkün olacak.

Trump, Mart 2020'de Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı.

Biden yönetimi ise 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra söz konusu kısıtlamaların devam edeceğini duyurmuştu.

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