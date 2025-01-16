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Dünya

Abbas'tan "uluslararası yardımların kısıtlama olmaksızın Gazze'ye girişine izin verilsin" çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'ta Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'i kabul etti.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Abbas'tan "uluslararası yardımların kısıtlama olmaksızın Gazze'ye girişine izin verilsin" çağrısı

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin insani yardımları ulaştırmak amacıyla herhangi bir şart öne sürülmeksizin Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'ta Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'i kabul etti.

Filistin Kızılay Başkanı Yunus el-Hatib'in de yer aldığı görüşmede Abbas, ICRC Başkanı Spoljaric'e iki günlük Gazze Şeridi ziyareti için teşekkür etti.

Abbas, görüşmede ayrıca Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin insani yardım malzemelerini Gazze Şeridi'ne kısıtlama olmaksızın ulaştırmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinli hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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