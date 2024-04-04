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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğunu söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşta silah sağlamak amacıyla Kuzey Kore ile işbirliği içinde olduğunu savundu.

Melike Pala  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğunu söyledi

Ankara

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO karargahına gelen Borrell, İttifak'ın, kurulduğu 75 yıl önce 12 üyesi bulunduğuna, halihazırda bu sayının 32'ye çıktığına işaret etti.

Bugünkü toplantılar kapsamında Hint-Pasifik'teki ortaklarla görüşmeler gerçekleştirileceğini aktaran Borrell, Rusya'nın bu bölgedeki faaliyetlerinin de ele alınacağını söyledi.

Borrell, "dünyanın en sıcak noktaları" olarak nitelendirdiği Karadeniz, Kızıldeniz ve Güney Çin Denizi'nin bugünkü toplantının ana başlıkları olacağını dile getirdi.

"Ukrayna'ya destek olmak için daha fazlasını yapmalıyız"

Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğunu savunan Borrell, "Rusya'nın Birleşmiş Milletlerde Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin kontrolünü veto etmesi, Rusya ve Kuzey Kore'nin ne kadar yakın olduğunu ve Ukrayna'ya saldırmak için silah sağlamak amacıyla nasıl birlikte çalıştıklarını gösteriyor." dedi.

Borrell, Ukrayna'ya sağlanan askeri desteğin yeterli olmadığını belirterek, desteğin kısa süre içinde artması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını anlatan Borrell, "Bu da tek bir şeyi gösteriyor, sivilleri korumak ve Ukraynalıların saldırıya karşı koyma kapasitesini sağlamak için desteğe devam etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." şeklinde konuştu.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargahta, temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılmasının yanı sıra NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü kutlaması için dün bir araya geldi.

Toplantı çerçevesinde yapılan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

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