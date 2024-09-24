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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne savaşa giden yolu durdurma çağrısı yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici"

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne savaşa giden yolu durdurma çağrısı yaptı.

Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici. Son rakamlara göre 500'den fazla can kaybı var ve kurbanlar arasında 50 çocuk var." ifadelerini kullandı.

BM 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Borrell, "Güvenlik Konseyi rolünü oynamalı. Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor. Her iki tarafın da derhal ateşkes uygulaması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusuna "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini bildirmişti.

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