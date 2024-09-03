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Dünya

AB yüksek mahkemesinden biyoteknoloji şirketi Illumina lehine karar

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun biyoteknoloji şirketi Illumina'nın kanser testi üreticisi Grail'i satın alma girişimine yönelik rekabet soruşturması açma yetkisi olmadığına hükmetti.

Ata Ufuk Şeker  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
AB yüksek mahkemesinden biyoteknoloji şirketi Illumina lehine karar

Brüksel

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, ABD merkezli Illumina'nın AB Komisyonunun rekabet soruşturmasına yönelik açtığı davada kararını açıkladı.

Kararda, Avrupa Adalet Divanı'nın Illumina-Grail birleşmesi konusunda alt mahkeme ve AB Komisyonunun soruşturma talep eden kararlarını iptal ettiği bildirildi.

Mahkeme, AB Komisyonunun, üye ülke rekabet kurumlarını kendi yasaları uyarınca inceleme yetkisine sahip olmadıkları durumlara ve Avrupa boyutu olmayan şirket satın alma veya birleşmelerini soruşturmaya teşvik etme yetkisi olmadığına dikkati çekti.

Illumina, 2020'de Grail'i yaklaşık 7 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmuştu.

ABD şirketi, AB’deki rekabet soruşturması devam etmesine rağmen satın almayı tamamlamıştı.

AB, 2022'de Illumina'nın aynı sektörde faaliyet gösteren Grail'i satın almasını onaylamamış ve şirketten Grail'i elden çıkarmasını istemişti.

Rekabet soruşturması devam etmesine rağmen satın almanın hukuka aykırı biçimde tamamlandığı gerekçesiyle AB Komisyonu Illumina'ya 432 milyon avro para cezası da kesmişti.

Illumina, Komisyonun şirket birleşme gelir sınırı altında olmasına rağmen yapılan anlaşmayı soruşturmak için kullandığı yetkiye ve aldığı karara karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Alt hukuki merci olan AB Genel Mahkemesi, 2022 yılında AB Komisyonunun kararını uygun bulmuş ve onaylamıştı.

Avrupa Adalet Divanının son kararı çerçevesinde Illumina'nın kesilen para cezasını ödemesi gerekmeyecek.

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