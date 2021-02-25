Euro
8.95
Dolar
7.34
BIST 100
1,488.21
Altın
1,772.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Kararın Venezuela'nın AB temsilcisi için aldığı aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.02.2021
AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB'deki diplomatik misyon temsilcisi Büyükelçi Claudia Salerno Caldera'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, kararın Venezuela'nın AB temsilcisi için aldığı aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "AB, Venezuela'nın kararının tamamen haksız ve AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkileri ve ortaklıkları geliştirme amacına ters düştüğünü değerlendirmektedir." ifadesi yer aldı.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkedeki AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiş, kararın AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulaması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı
ABD Hazine Bakanı Yellen: Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik
Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısı için hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir

Benzer haberler

AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor

AB, aşı olanların serbestçe seyahatini sağlayacak aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor

AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak

AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak
AB'den Ermenistan'a 'sükunet' çağrısı

AB'den Ermenistan'a 'sükunet' çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pandemi döneminde Macaristan’la güçlü bir iş birliği sergiledik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pandemi döneminde Macaristan’la güçlü bir iş birliği sergiledik