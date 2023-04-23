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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Süper Lig’in 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
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Dünya

AB vatandaşları ve diplomatları Sudan’dan tahliye ediliyor

Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve diplomatlarının, çatışmaların sürdüğü Sudan’dan tahliyesinin başladığı bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
AB vatandaşları ve diplomatları Sudan’dan tahliye ediliyor

Brüksel

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki açıklamasında ilk tahliyelerin başkent Hartum’dan başladığını duyurdu.

Michel, tahliye çalışmalarına verdikleri katkı dolayısıyla Fransa ve Cibuti’nin yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e teşekkür etti.

Çatışmaların başlamasından sonra AB’nin Sudan’daki İrlandalı Büyükelçisi Aidan O’Hara’nın konutunda saldırıya uğradığı bildirilmişti. AB’nin Sudan’daki İnsani Yardim Misyonu Şefi Belçikalı Wim Fransen’in de silahlı saldırıda yaralandığı açıklanmıştı.

ABD ve İngiltere gibi birçok ülke Sudan’dan vatandaşlarını tahliye etmeye başladığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girdi.

Ordu ile isyancı ilan ettiği HDK arasında başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.


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