Dolar
18.82
Euro
20.71
Altın
1,957.66
ETH/USDT
1,668.90
BTC/USDT
23,823.00
BIST 100
4,751.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ankara’da ocak ayı dış ticaret rakamları bilgilendirme toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

AB uzun süre sonra Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılıkla mücadele koordinatörü atadı

Avrupa Birliği (AB), 18 aydır boş olan Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılıkla mücadele koordinatörlüğüne Marion Lalisse'nin atanmasına karar verdi.

Selen Temizer   | 02.02.2023
AB uzun süre sonra Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılıkla mücadele koordinatörü atadı

Brüksel

Lalisse, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve atanmasından gurur duyduğunu belirterek, "Ortak çaba ve kararlılığımızı gerektiren önemli bir konu." ifadesini kullandı.

AB Komisyonundan atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Lalisse'nin AB'ye üye ülkeler, Avrupa kurumları, sivil toplum ve akademi ile birlikte çalışacağı, koordinatörün AB'de bu alanda çalışan kuruluşlar için ana irtibat noktası olacağı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli de eğitim, istihdam ve sosyal politika dahil hayatın her alanında Müslüman karşıtlığıyla mücadele edilmesi, bu alandaki tüm vakalar hakkında veri toplanması gerektiğini kaydetti.

Daha önce AB'nin Yemen, Fas, Gana, Moritanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki diplomatik misyonlarında görev alan Fransız Koordinatör Lalisse, Arapça biliyor.

AB, Avrupa'da Müslüman karşıtlığının arttığı bir dönemde bu pozisyonu boş bıraktığı için eleştiriliyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Yavuz Atar cumhurbaşkanı adaylık tartışmasını yorumladı
Malatya-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı
Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi
İçişleri Bakanı Soylu: Üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı, yeni bir psikolojik harp başlatmadır

Benzer haberler

AB uzun süre sonra Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılıkla mücadele koordinatörü atadı

AB uzun süre sonra Müslüman karşıtı nefret ve ayrımcılıkla mücadele koordinatörü atadı

AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak

AB'den düzensiz göçle mücadelede 4 maddeli eylem planı

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yükseldi

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yükseldi
Ukrayna Avrupa'dan desteği artırmasını istiyor

Ukrayna Avrupa'dan desteği artırmasını istiyor
Şengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi AP'de kabul gördü

Şengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi AP'de kabul gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet