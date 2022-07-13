Dolar
17.45
Euro
17.63
Altın
1,743.45
ETH/USDT
1,065.50
BTC/USDT
19,612.00
BIST 100
2,402.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mesudiye mevkiinden yayındayız.
logo
Dünya, Koronavirüs

AB, uyarlanmış Kovid-19 aşılarının şimdikilerden daha etkili olacağını bildirdi

Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale İdaresi (HERA) Direktörü Pierre Delsaux, yeni varyantlara uyarlanmış Kovid-19 aşılarının yakın zamanda mevcut aşılardan daha iyi koruma sunacağını söyledi.

Selen Temizer   | 13.07.2022
AB, uyarlanmış Kovid-19 aşılarının şimdikilerden daha etkili olacağını bildirdi

Brüksel

Delsaux, Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon ile Kovid-19'da son durumla ilgili Avrupa Parlamentosunda düzenlenen oturuma katıldı.

Aşı firmalarının Kovid-19'un ilk türü ve varyantlarına karşı çift etkili aşılar üzerinde çalıştıklarına değinen Delsaux, bu yeni aşıların her halükarda eskilerinden daha etkili olacağını belirtti.

Delsaux, yeni aşıların Omicron'un BA.1 veya BA.4/BA.5 varyantlarından hangilerini temel aldıkları konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"Yeni bir Kovid-19 dalgasının başlangıcı"

Andrea Ammon da "Şu anda gördüğümüz şey yeni bir Kovid-19 dalgasının başlangıcı. Salgının henüz bitmediğine dair hiç şüphe yok ve rehavete vakit yok. Hala ciddi hastalık riski altında olan ve en kısa sürede korunmaya ihtiyacı bulunan insanlar var." diye konuştu.

Ammon, Avrupa Birliği'nde 60-79 yaş arasında ve "her yaştan tıbbi açıdan savunmasız" kişilere ikinci takviye dozlarının önerildiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek

Benzer haberler

AB, uyarlanmış Kovid-19 aşılarının şimdikilerden daha etkili olacağını bildirdi

AB, uyarlanmış Kovid-19 aşılarının şimdikilerden daha etkili olacağını bildirdi

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, Kovid-19'da 7'nci dalganın devam ettiğini duyurdu

Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu oluştu

Kuzey Makedonya AB'ye üyelikte yol ayrımında

Kuzey Makedonya AB'ye üyelikte yol ayrımında
Ürdün Kovid-19 salgınında 5. dalgayla karşı karşıya

Ürdün Kovid-19 salgınında 5. dalgayla karşı karşıya
DSÖ, Kovid-19 salgınını "küresel acil durum" olarak nitelendirmeye devam kararı aldı

DSÖ, Kovid-19 salgınını "küresel acil durum" olarak nitelendirmeye devam kararı aldı