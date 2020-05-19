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Ekonomi

Fed'den Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı 'tüm araçları kullanma' kararlılığı

Fed Başkanı Powell, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Dilara Zengin   | 19.05.2020
Fed'den Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı 'tüm araçları kullanma' kararlılığı

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde, Kovid-19 ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı. 

Powell, sunumunda, virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla hayata geçirilen güçlü önlemlerin, ekonomik faaliyeti önemli ölçüde sınırlandırdığını bildirdi.

Üretimde düşüş, işsizlik oranında ise keskin bir artış olduğuna işaret eden Powell, söz konusu ekonomik gerilemenin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en kötü durgunluk olduğunu aktardı.

Faiz oranını mevcut seviyede tutma sinyali

Powell, salgının ortaya çıkmasından bu yana 20 milyondan fazla kişinin işini kaybettiğini belirterek, salgının aynı zamanda finanasal piyasalar üzerinde de baskı yarattığını ve ekonomideki kredi akışını bozduğunu ifade etti.

Fed'in, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı finansal sistemin istikrarının yanı sıra maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik hareket ettiğini anımsatan Powell, "Bu eylemlerin daha geniş bir kamu sektörü müdahalesinin sadece bir parçası olduğunun farkında olsak da ekonomiyi bu zorlu zamanda desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, politika faiz oranını neredeyse sıfıra indirdiklerini hatırlatarak, ekonominin bu yaşananları atlattığından emin olana ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini sağlayana kadar, faiz oranlarını bu seviyede tutmayı düşündüklerini kaydetti.

Fed'in bu süreçte ekonomiyi desteklemeye yönelik hayata geçirdiği diğer uygulamalara da değinen Powell, bankanın son bir kaç ayda hızlı bir şekilde benzeri görülmemiş adımlar attığını aktardı.

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