Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,732.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya AB içinde 'turist koridoru' oluşturulmasına karşı

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "İkili anlaşmalar temelinde hiçbir şekilde turist koridoru oluşturulmayacak, bu kabul edilemez." dedi.

Barış Seçkin   | 18.05.2020
İtalya AB içinde 'turist koridoru' oluşturulmasına karşı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) içinde üye ülkelerin ikili anlaşmalar yoluyla kendi aralarında turist koridoru oluşturamayacağını, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Di Maio, 11 AB ülkesinden mevkidaşının katılımıyla yapılan ve Avrupa içinde seyahat ve dolaşım özgürlüğünün tartışıldığı video konferans sonunda Facebook hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bu turizm sezonunda İtalyanların, ülke turizmine katkıda bulunacağını, buna ek olarak Avrupalıların ülkelerine gelmesi için çalıştıklarını belirten Di Maio, "Şu saatlerde turizm sektörümüzün en azından bu yaz dönemi boyunca Avrupa’nın önemli başkentlerinden ve ülkelerinden turistleri ağırlayabilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Di Maio, bazı AB ülkeleri aralarında gündeme gelen ikili anlaşmalara da değinerek, "Hepimiz bu turizm sezonunu karşılamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. İkili anlaşmalar temelinde hiçbir şekilde turist koridoru oluşturulmayacak, bu kabul edilemez. Avrupa ruhuna aykırı." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi
ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama
Fransa'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 131 ölüm

Benzer haberler

İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı

İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı

İtalya AB içinde 'turist koridoru' oluşturulmasına karşı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı

İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 ölüm

İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 ölüm
İtalya ihtiyatlı şekilde yeniden normale dönüyor

İtalya ihtiyatlı şekilde yeniden normale dönüyor
AB Komisyonu Sözcüsü: Kırım Tatarları zulüm altında yaşıyor

AB Komisyonu Sözcüsü: Kırım Tatarları zulüm altında yaşıyor