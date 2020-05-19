Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Machar ve eşi Kovid-19’a yakalandı
Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar ve eşi Angelina Tang'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Hartum
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar ve eşi Angelina Tang, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Machar’ın ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Machar ile Savunma Bakanlığını yürüten eşi Tang’ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Machar’ın bazı ofis çalışanları ile ikilinin korumalarından da test sonuçları pozitif çıkanlar olduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısının evinde 14 gün karantina altına alınacağı kaydedildi.
Güney Sudan’da şimdiye kadar 290 kişide Kovid-19 tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de iyileşti.