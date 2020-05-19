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Dünya, Koronavirüs

Çavuşoğlu ile Pompeo Kovid-19 ile mücedeleyi görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safvan Allahverdi   | 19.05.2020
Çavuşoğlu ile Pompeo Kovid-19 ile mücedeleyi görüştü

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldıklarını açıkladı.

Yapılan görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yayımlayan Pompeo, "Bugün Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kovid-19'la mücadelede ABD-Türkiye iş birliğini görüşmekten memnuniyet duydum. Türk ve ABD vatandaşlarını kendi ülkelerine getirmeye ve tedarik zinciri konularında iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus da ikili arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada salgınla mücadelede NATO'nun rolüne de vurgu yapıldığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo bunun yanı sıra cömert kişisel koruyucu ekipman bağışları için de Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca Bakan Pompeo ve Bakan Çavuşoğlu ekonomik ve güvenlik konularındaki ikili ilişkileri ele aldı." değerlendirmesine yer verdi.

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