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Dünya, Koronavirüs

İrlanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının çoğu kaldırıldı

İrlanda'da Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kısıtlamaların büyük bölümü uygulanmayacak.

Hasan Esen   | 22.01.2022
İrlanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının çoğu kaldırıldı

Londra

Hükümet tarafından dün ilan edilen ve bugün yürürlüğe giren kararlara göre, saat 20.00'den sonra kapatılan bar ve restoranlar artık herhangi bir saat sınırlaması olmadan hizmet verebilecek.

Eğlence mekanlarına girişte, aşı veya Kovid-19 durumunu gösteren belge sorulmayacak.

Konser gibi canlı etkinlerin yapıldığı salonlar veya stadyumlara tam kapasiteyle seyirci alınabilecek.

Ülke genelinde çalışanlar pazartesiden itibaren kademeli olarak ofislere dönecek.

Bununla beraber, mağazalar, okullar ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu, temas veya enfeksiyon sonrası karantina ve uluslararası seyahatlerde Kovid belgesi istenmesi uygulamaları devam edecek.

Başbakan Micheal Martin, kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, pandeminin bitmediği konusunda uyardı.

Baharın yaklaştığını ve insanların sosyal varlıklar olduğunu kaydeden Martin, "Bu baharı dört gözle beklerken birbirimizi tekrar görmeliyiz. Birbirimizin gülümsediğini görmeliyiz. Tekrar şarkı söylemeliyiz. Kovid'de yeni bir evreye geçerken tekrar kendimiz olma zamanı geldi." dedi.

İrlanda Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, Omicron varyantı dalgasının atlatılmasıyla önlemleri sürdürmeye gerek kalmadığı tavsiyesinde bulunmuştu.

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