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Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 31.10.2019
Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.

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