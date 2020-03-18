Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
84,330.85
Altın
1,510.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kırgızistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 18.03.2020
Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Bişkek


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüste iyileşme sürecini hızlandırıyor
İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Küresel piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde
Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Benzer haberler

İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Turizmciler koronavirüse rağmen sezona hazırlıklı girmek için çalışıyor

Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı

Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Fed'den işletmelerin kredi ihtiyaçları için yeni adım

Fed'den işletmelerin kredi ihtiyaçları için yeni adım

Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi