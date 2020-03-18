Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Kırgızistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.
Bişkek
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Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.