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Dünya

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mahmut Atanur   | 18.03.2020
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Morotai Adası’ndaki Daruba bölgesinin 117 kilometre kuzeybatısında olan depremin, yerin 76 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. 

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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