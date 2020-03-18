Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
84,330.85
Altın
1,510.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya, Koronavirüs

Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Aydoğan Kalabalık   | 18.03.2020
Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Trablus


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin Mısır ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulardı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüste iyileşme sürecini hızlandırıyor
İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Küresel piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde
Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Benzer haberler

İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Turizmciler koronavirüse rağmen sezona hazırlıklı girmek için çalışıyor

Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı

Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Fed'den işletmelerin kredi ihtiyaçları için yeni adım

Fed'den işletmelerin kredi ihtiyaçları için yeni adım

Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi