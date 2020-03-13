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Ekonomi, Koronavirüs

Bakan Varank: Sanayi üretimi yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 13.03.2020
Bakan Varank: Sanayi üretimi yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel etkilerinin tam olarak ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretiminin yıllık yüzde 7,9'luk artışla pozitif trendini sürdürdüğünün altını çizen Varank, "Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu. Sektörel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyoruz. Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanma için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bugün kolonya ve dezenfektan üretimini artıracak stratejik bir adım attıklarını belirtti. Üretim artışıyla hem ithalatın hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçeceklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Dünyanın üretim üslerinden biri, temizlik-hijyen ürünlerinde global tedarikçiyiz. Sağlıkta güçlü fiziki ve beşeri altyapımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı karar alıp koordine olabiliyoruz. Kovid-19'a karşı bireysel tedbiri lütfen ihmal etmeyin ve ülkenize güvenin." 

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