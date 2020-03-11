İtalya'da cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İtalya'daki cezaevlerinde hafta sonu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı 12'ye çıktı.
Roma
Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya’da hafta sonu patlak veren cezaevi isyanında bilanço ağırlaşıyor.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, ülke genelinde 20’yi aşkın cezaevinde hafta sonu Kovid-19'a yönelik tedbirleri protestoyla başlayıp isyana dönüşen ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayların en şiddetlisinin yaşandığı Modena'da ölü sayısı, 2 mahkumun daha cesedinin bulunmasıyla 7'den 9'a yükseldi.
Rieti'deki cezaevinde ise olayların ardından 3 mahkumun cesedinin bulunduğu bildirildi.
Bu arada, olaylar sırasında Foggia’daki cezaevinden 77 kişinin firar ettiği, bunlardan bir kısmının yakalandığı, 20 kadarının arandığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.