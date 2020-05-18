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Dünya

AB'den İsrail'e gayrimeşru ilhak uyarısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etme yönünde tek taraflı kararlardan kaçınması konusunda "güçlü biçimde" uyardı.

Yusuf Hatip   | 18.05.2020
AB'den İsrail'e gayrimeşru ilhak uyarısı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin ve İsrail tarafından kabul edilmedikçe, 1967 sınırlarında bir değişikliği tanımayacaklarını bildirdi.

"Başkenti Kudüs olan iki devletli çözümün bölgede sürdürülebilir barışın ve istikrarın tek yolu olduğuna" dikkati çeken Borrell, İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etme yönünde tek taraflı kararlardan kaçınması yönünde "güçlü biçimde" uyardı.

Öte yandan, Borrell, İsrail'i yeni kurulan hükümet dolayısıyla kutladı.

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