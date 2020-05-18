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Dünya

TADD'dan Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) ramazan ayı çalışmaları kapsamında Afrika'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı dağıttı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 18.05.2020
TADD'dan Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İstanbul

Tüm Afrika'nın Dostları Derneğinden (TADD) yapılan açıklamaya göre, "Biz hem size hem de bize yeteriz" çağrısıyla ramazan ayı çalışmalarını başlatan dernek, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarını Uganda, Sudan, Etiyopya ve Burkina Faso'da ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda yardımı olarak iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Genel Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi binlerce Afrikalı'nın yüzünün güldüğünü belirtti.

Hayırseverler sayesinde Afrika kıtasındaki yetim ve dullar başta olmak üzere muhtaçlara sahip çıkıldığını aktaran Güntekin, Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki ailelere gıda kolisi ve iftarlık dağıtıldığını kaydetti.

TADD olarak, Afrika'da 5 yıldır gönüllü sağlık ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra her ramazan ayında ve bayramlarda ayni ve nakdi desteğe de devam ettiklerini vurgulayan Güntekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'deki kardeşlerinin kendilerine sahip çıktığını gören Afrikalı kardeşlerimiz, her organizasyonda bizlere dua ediyor. Ramazan ayı çerçevesinde Uganda, Sudan, Etiyopya ve Burkina Faso'da zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren kardeşlerimizi, bir nebze olsun ferahlatmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

TADD gönüllülerinin bağışlarıyla ramazan ayında da Afrika ülkelerinde su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Yüzlerce keçi dağıtımı yapılıyor, adak, akika kesimi gerçekleştiriliyor. Bağış sahiplerinin emanetlerine titizlikle sahip çıkıyoruz."

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