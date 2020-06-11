Euro
7.74
Dolar
6.82
BIST 100
109,111.30
Altın
1,733.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Nkengasong, Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başlamak için Afrikalı bilim adamlarının ay sonunda bir araya geleceğini söyledi.

Tufan Aktaş   | 11.06.2020
Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, düzenlediği basın toplantısında, Afrika’nın  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bulunmasında öncü bir rol oynamasını istediklerini vurgulayarak, "Aşı üretmek tahmin ediliği kadar zor değil zamanla geliştirebilirsiniz. Kıtada halihazırda bunu yapacak kapasitede bir sürü çalışma grubu var." diye konuştu. 

Afrika Birliğinin öncülüğünde 24-25 Haziran’da bir toplantı düzenleneceğini ve kıtadaki en iyi uzmanların bir araya geleceğini belirten Nkengasong, toplantıda aşıyı geliştirmenin yanı sıra muhtemel aşıya nasıl ve ne şekilde erişeceklerine de kafa yoracaklarını ifade etti.

Şimdiye dek 3 milyon test yapılan kıtada vakaların yarısından fazlasının sadece 5 ülkede olduğunu belirten Nkengasong, kıta genelinde toplamda 209 bin 438 vaka ve 5 bin 678 ölüm olduğunu aktardı.

Africa CDC Direktörü ayrıca, Kovid-19 vakalarına ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya’nın kendileriyle iş birliği yapacağına ilişkin umudunun sürdüğünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak
Rus sağlık sistemine 'yetersiz yatırım' uyarısı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı

Benzer haberler

Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak

Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak

Rus sağlık sistemine 'yetersiz yatırım' uyarısı

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

Diyanet 2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor

Diyanet 2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
Bakan Varank Kırıkkale'deki maske üretim tesisini ziyaret etti

Bakan Varank Kırıkkale'deki maske üretim tesisini ziyaret etti