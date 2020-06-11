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Dünya, Koronavirüs

Rus sağlık sistemine 'yetersiz yatırım' uyarısı

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, "Sağlık sistemine yetersiz yatırım yapılıyor. Tümüyle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 11.06.2020
Rus sağlık sistemine 'yetersiz yatırım' uyarısı

Moskova

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus sağlık sistemine yetersiz yatırım yapıldığını belirterek, "Tümüyle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var." dedi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kudrin, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, yarım milyondan fazla kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen Rusya'nın sağlık sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Sağlık hizmetlerini yatırım yapmadan iyileştirmenin imkansız olduğunu vurgulayan Kudrin, "Sağlık sistemine yetersiz yatırım yapılıyor. Tümüyle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız var." dedi.

Rusya'nın bazı bölgelerindeki sorunlara da işaret eden Kudrin, "Sadece yatırım eksikliği değil, bazı bölgelerdeki sağlık sistemi güncel koşulları da karşılayamıyor. Ciddi bir dönüşüme ihtiyacımız var. Denetim yapıp bazı rakamları ortaya çıkartacağız." diye konuştu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 502 bin 436'ya ulaştı.

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