Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,732.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarlık

Almanya'nın Hattingen kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara ramazan boyunca iftarlık dağıtıyor.

Mesut Zeyrek   | 18.05.2020
Almanya'da DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarlık

Köln

DİTİB Hatingen Fatih Camisi Dernek Başkanı Nihat Ateş, bu yıl virüs salgını nedeniyle iftar ve teravihlerde bir araya gelemedikleri için Müslümanlar için kutsal olan ramazanın ruhunu bu şekilde yaşatmak istediklerini söyledi.

Günde 100'den fazla iftarlık hazırladıklarını belirten Ateş, "Tespit edilen muhtaç insanlara her gün sıcak yemekleri evlerine kadar götürmemizde bizlere yardımcı olan ve destek veren hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

İftarlık dağıtımını organize eden DİTİB Fatih Camisi Sekreteri Metin Kaya ise, "Başta yaşlı cami cemaati olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ramazan ayının havasını, birlikteliğini hissettirmek ve en önemlisi gönül köprülerimizi güçlendirmek istedik." şeklinde konuştu.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl camimizde toplu iftarlar veremeyince, hazırladığımız iftarlıkları evlere götürmeye karar verdik. Normal bir evde bir iftar sofrasında bulunması gereken tüm imkanları sunmak istedik. Hayırseverlerin ve cami yönetiminin yardımlarıyla hazırladığımız yemekleri de başta gençlik kolları olmak üzere gönüllü kardeşlerimizin desteğiyle iftar vakti öncesi evlere dağıttık. Gayemiz gönüllere dokunmak ve onların duasını almaktı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
KKTC'de Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi

Benzer haberler

Almanya'da DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarlık

Almanya'da DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarlık

AB üyesi 11 ülke Birlik içinde seyahat ve dolaşım özgürlüğünü görüştü

Almanya Başkanı Merkel: Fransa ile ortaklaşa 500 milyar avroluk fon önerme kararı aldık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya'daki camimize yapılan çirkin saldırının failleri derhal yakalanmalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya'daki camimize yapılan çirkin saldırının failleri derhal yakalanmalı
Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak
Almanya'da cami kapısına domuz kafası asıldı

Almanya'da cami kapısına domuz kafası asıldı