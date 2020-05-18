Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,732.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini geçti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 18.05.2020
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan’da vaka sayısı 100 bin 340’a ulaştı.

Dünyada salgından en çok etkilenen 11'inci ülke olan Hindistan'da virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 155’e yükseldi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'da salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 33 bin 53'e yükselirken, bu eyaleti 11 bin 379 vaka ile Gucerat, 11 bin 224 vaka ile Tamil Nadu izledi.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 54 oldu.

Öte yandan, Cammu Keşmir bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı 1183'e yükselirken, salgın dolayısıyla 13 kişi yaşamını yitirdi.

Sokağa çıkma yasağı ay sonuna kadar uzatılmıştı

Hindistan’da yeni tip koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı dün bir kez daha uzatılmış ancak eyaletlere, kısıtlamalara tabi olan bazı ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili daha fazla karar hakkı verileceği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağının 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı belirtilmiş ve bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni karara göre, hava yolu ve metro seferlerinin yapılmayacağı, eyaletler arası tren seferlerinin ise bazı kısıtlamalarla süreceği ifade edilmişti.

Sokağa çıkma yasağı süresince okullar, oteller, restoranlar, dini, siyasi ve kültürel faaliyetlerle ilgili toplanma alanları kapalı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
KKTC'de Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi

ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama

ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor