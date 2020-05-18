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Dünya, Libya

Libya ordusundan Vatiyye Üssü'nden kaçan Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nden kaçan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri hedef aldı.

Aydoğan Kalabalık   | 18.05.2020
Libya ordusundan Vatiyye Üssü'nden kaçan Hafter milislerine hava operasyonu Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki başkent Trablus'un batısında yer alan Vatiyye Askeri Üssü'nün kontrolünü sağladı.

İstanbul

Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nden kaçan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri hedef aldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Libya'nın Tunus sınırında yer alan Tici bölgesindeki 53'üncü askeri kampın yakınlarına düzenlenen hava harekatında Hafter milislerine ait 2 askeri araç vurularak kullanılamaz hale getirildi.

Libya ordusu hava unsurları ayrıca Rus yapımı Krasukha Elektronik Harp Sistemini de vurarak kullanılamaz hala getirdi. Krasukha'nın vurulma anına ilişkin görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Söz konusu sistemin vurulduğu bölgeye ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

Libya ordusu bu sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

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