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Dünya

AB Temsilcisi Burgsdorff: İsrail Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirmeli

Avrupa Birliği'nin Filistin topraklarındaki temsilcisi Burgsdorff, İsrail'e 15 yıldır Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kaldırması çağrısında bulundu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ekrem Biçeroğlu   | 25.11.2021
AB Temsilcisi Burgsdorff: İsrail Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirmeli Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin topraklarındaki temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, AB heyetinin Gazze'yi ziyaretinin sonunda düzenlediği basın toplantısında konuştu.

AB'nin Filistin halkıyla dayanışmasını yineleyen Burgsdorff, "AB, Filistinlilerle dayanışma içinde. Özellikle Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler olmak üzere tüm Filistinlilerin kalkınma ihtiyaçlarına tamamen saygı duyuyoruz" dedi.

Gazze'de herhangi bir kalkınma projesinin hayata geçirilmesinin bazı şartların yerine gelmesine bağlı olduğunu kaydeden Burgsdorff, öncelikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirmesi, bölge sakinlerinin ve emtianın serbestçe Gazze'ye giriş çıkışına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Gazze'nin, Batı Şeria ve dış dünya ile temasa geçebilmesi gerektiğine işaret eden Burgsdorff, "Daha sonra bölgeye yatırımlar yapılacaktır. Bu olmadan Filistin toplumunun şartlarının daha iyi duruma gelmesi zor." şeklinde konuştu.

Burgsdorff, kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi için Filistin'de siyasi partilerin arasında birliğin sağlanması ve demokratik seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılması gerektiğini anlatarak, "Filistin'de siyasi ayrışmanın çözülmesiyle birlikte Filistin ulusal otoritesinin Gazze'deki görevine tam kapasite ile dönebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında konuşan Filistin Bayındırlık ve İskân Bakanı Muhammed Ziyara ise, AB tarafından Filistin topraklarında desteklenen projelerden dolayı hükümetinin takdirlerini dile getirerek, projelerin vatandaşların yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olacağını aktardı.

Ziyara ayrıca uluslararası toplumu "Gazze Şeridi'nin yeniden inşası sorunuyla başa çıkmak için yeterli kaynak ayırmaya" çağırdı.

Toplam 20 büyükelçi ve Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet dün, Gazze Şeridi'ndeki bir dizi hizmet projesini incelemek için bölgeye gelmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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