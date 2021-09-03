Dolar
8.31
Euro
9.87
Altın
1,831.32
ETH/USDT
3,970.20
BTC/USDT
50,732.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: Taliban'ı tanımayacağız ama şartlarımıza bağlı olarak ilişki kuracağız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ı tanımayacaklarını ancak belli kriterler dahilinde ilişki kuracaklarını söyledi.

Selen Temizer   | 03.09.2021
AB: Taliban'ı tanımayacağız ama şartlarımıza bağlı olarak ilişki kuracağız

Brüksel

Borrell, dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısında yaptığı açıklamada, bakanların Afgan halkını desteklemeye bağlı kalmakta hemfikir olduğunu belirterek, "Afgan nüfusunu desteklemek için Afganistan'daki yeni hükümetle anlaşmamız gerekecek. Bu tanıma anlamına gelmeyen, operasyonel bir ilişki. Hükümetin davranışına bağlı olarak gelişecek." diye konuştu.

Taliban'ın diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi ve Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulmasını şart koştuklarını aktaran Borrell şöyle devam etti:

"Taliban'ın davranışlarını beş kritere göre değerlendireceğiz. Bazıları 'Ama Taliban bunları yerine getirmeyecek.' diyecek. Hadi görelim. Bizim ilişki kurmamız bu şartların yerine getirilmesine bağlı olacak."

Afganistan'ın komşularıyla çalışmak için platform kurulacak

Yüksek Temsilci, bakanların AB'nin Afganistan'ın komşularıyla bölgesel bir siyasi iş birliği platformu kurmasına karar verdiğini bildirdi.

Borrell, söz konusu platformun Afganistan'dan gelen nüfus akışının yönetimi, terörizmin yayılmasının önlenmesi, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere organize suçlarla mücadele konularını ele alacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor
Yunanistan'da Kovid-19'un "Mu" varyantına rastlandı

Benzer haberler

AB: Taliban'ı tanımayacağız ama şartlarımıza bağlı olarak ilişki kuracağız

AB: Taliban'ı tanımayacağız ama şartlarımıza bağlı olarak ilişki kuracağız

Afganistan'ın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yarınki iç hat uçuşlarına hazırlanıyor

Belarus bağlamında AB-Rusya gerginliği

Putin: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından insani felaket yaşandı

Putin: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından insani felaket yaşandı
AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı

AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı
Pakistan, Afganistan sınırına çektiği tel örgüleri neredeyse tamamladı

Pakistan, Afganistan sınırına çektiği tel örgüleri neredeyse tamamladı