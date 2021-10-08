Dolar
8.91
Euro
10.30
Altın
1,761.72
ETH/USDT
3,608.30
BTC/USDT
55,232.00
BIST 100
1,399.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükada’da Adalar Gençlik Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 2 yeni ülke ekledi.

Ata Ufuk Şeker   | 08.10.2021
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.

Son güncellemeyle AB ülkeleri, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.

Listede daha önce Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay bulunuyordu.

Listede, AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırların açık tutulabileceği belirtiliyordu.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste iki haftada bir güncelleniyor.

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.

Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.

AB, geçen yıl mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 936 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' can kaybı kaydedildi
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi
Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız

Benzer haberler

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi

AB ülkelerinin verdiği oturum izni sayısı azaldı

Uluslararası şirketler üretimini Türkiye'ye yönlendiriyor

AB'nin 5 milyar avroluk Brexit fonu yürürlüğe girdi

AB'nin 5 milyar avroluk Brexit fonu yürürlüğe girdi
12 AB ülkesi göçe karşı Birlik sınırlarının güçlendirilmesini istedi

12 AB ülkesi göçe karşı Birlik sınırlarının güçlendirilmesini istedi
Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi

Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi